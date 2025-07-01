В Госдуме раскритиковали календарь праздничных дней на 2026 год от Минтруда

В Госдуме сочли вариант календаря праздничных дней на 2026 год, разработанный Минтрудом, неудачным. Слишком велика диспропорция праздничных дней в холодное и в теплое время года.

"Мне кажется, не очень удачный вариант! Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло", - считает экс-министр труда, глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

Календарь предполагает, что в январе россияне будут отдыхать целых 12 праздничных дней, зато в теплое время года – в мае и июне – только по три дня (в этом году у граждан была возможность отдохнуть по четыре дня подряд, и многим это понравилось).