Глава Омского района Геннадий Долматов поздравил ветеранов боевых действий

1 июля в стране отмечается День ветеранов боевых действий. В 2025 году, объявленном Президентом Годом Защитника Отечества, эта дата особо значимая.

"День ветеранов боевых действий напоминает нам о людях, защищавших Отечество с оружием в руках и прошедших суровые испытания войной, о тех, кто выполнял свой воинский долг в горячих точках и в зонах вооруженных конфликтов", - написал в своем телеграмм-канале Геннадий Долматов.

Глава Омского района отметил, что эта дата имеет особое значение.

"В эти дни пишутся новые страницы истории нашего великого независимого государства. Ключевую роль здесь играют участники специальной военной операции. За пределами нашей страны они с честью и мужеством отстаивают интересы Родины. Ветеранов боевых действий объединяют те самые незаменимые качества настоящего Защитника Отечества. Это воинский дух, патриотизм и преданность России. Это жизненный опыт, необыкновенно ценный для подрастающего поколения", - отметил Геннадий Долматов.

И подчеркнул, что в этот день сограждане отдают дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, выполняя боевые задачи, защищая мирных граждан.

"Дорогие ветераны! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия и настоящего счастья", - пожелал Геннадий Долматов.