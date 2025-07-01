Минздрав Азербайджана: На телах скончавшихся после рейда в Екатеринбурге есть травмы

В Азербайджане заявили, что при осмотре тел выходцев из республики, которые были фигурантами громкого дела об убийствах в Екатеринбурге, обнаружены множественные травмы. Как пишет РИА Новости, об этом утверждает глава судебной экспертизы минздрава республики Адалят Гасанов.

"Ни один из братьев не был убит острым предметом или из огнестрельного оружия - были нанесены удары тупым предметом", - заявил он.

Ранее сообщалось, что тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся в ходе рейда по задержанию азербайджанцев в Екатеринбурге, доставили в Азербайджан. Была назначена повторная экспертиза, чтобы определить причины смерти.

Ранее в СКР по Свердловской области подтвердили смерть двух человек в ходе рейда. Причиной смерти одного из них назвали - сердечный приступ. О смерти второго ничего неизвестно.

В ведомстве сообщили, что задержание проходило в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Мотивом, считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Баку перешел к эскалации конфликта с Россией после задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по уголовному делу. После этого МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ, официальные российско-азербайджанские мероприятия и визиты были отменены. Также Минкультуры республики отменило выступления всех российских звезд и коллективов. 30 июня азербайджанская полиция пришла с обысками в офис агентства "Sputnik Азербайджан".