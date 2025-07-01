Водители трамваев на Вторчермете отказываются работать из-за зацеперов

Водители трамваев на Вторчермете отказываются выходить на линию из-за школьников-зацеперов, ведущих себя неадекватно.

Ранее 127 сотрудников Гортранса пожаловались депутатам заксобрания Свердловской области на подростков. Как передает Telegram-канал Ural Mash, депутаты направили жалобу в МВД, однако со школьниками только пообещали провести воспитательную беседу.

По данным канала, такое решение не удовлетворило водителей, которые постоянно сталкиваются с хулиганами. Подростки не только цепляются за вагоны, но и бьют стекла и распыляют газ в салонах.

На момент публикации получить комментарий в Гортрансе не удалось. В администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что сообщений о забастовке или невыходе водителей на маршрут не поступало.