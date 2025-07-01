01 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Депутаты свердловского заксобрания обсудили борьбу с подростковыми бандами

Замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк выступил перед депутатами заксобрания с докладом о борьбе с нахождением подростков в неположенных местах и нарушениями комендантского часа. Вопросы депутатов касались борьбы с подростковыми бандами, которые устраивают драки в центре города, нападают на трамваи и портят имущество в торговых центрах.

Депутат Екатерина Есина спросила о мерах по решению проблемы молодежных группировок на улице Вайнера.

"Cейчас у нас начались каникулы, и мы наблюдаем, что сейчас огромное количество подростков в вечернее время собирается на улице Вайнера, собираются группировками. Недавно был инцидент с избиением мужчины подростками на улице Вайнера. Что-то предпринимается для решения этой ситуации?", — поинтерсовалась парламентарий.

Евгений Бирюк в ответ указал, что сотрудники полиции и Росгвардии патрулируют места скопления агрессивной молодежи, а также проводят рейды. Однако это не улучшает ситуацию. По его словам, к ответственности привлекают не так много нарушителей общественного спокойствия, хотя составляется много протоколов. Несовершеннолетние подростки чувствуют свою безнаказанность, признал чиновник. В этой связи, рассматриваются планы по преобразованию екатеринбургской спецшколы №124 в учреждение открытого типа.

"Мы рассматриваем сейчас возможность по переводу нашего специального учебного воспитательного учреждения из закрытого типа в открытый тип. Что это даст? Сейчас в это учреждение попадают несовершеннолетние на основании судебных решений. Здесь мы сможем в рамках территориальной комиссии или комиссии по делам несовершеннолетних и с решением родителей — не всегда, к сожалению, родители управляют такими подростками — направлять в это учреждение, и под контролем наших воспитателей мы можем с ними заниматься", — заявил замминистра образования.

К основным мерам по организации досуга подростков относится их трудоустройство. Молодым людям необходимо обеспечить занятость, потому что "информационная повестка сейчас смещает детей на зарабатывание легких денег". Возможности этого прорабатываются совместно с предприятиями региона, рассказал Евгений Бирюк.

На теме летнего трудоустройства детей акцентировал внимание и депутат заксобрания Владимир Рябцун. По его словам, подростки работают нелегально, работодатели не заключают с ними никаких договоров.

"Причем детей нещадно эксплуатируют, устанавливают какие-то тарифы. Они тяжелым трудом занимаются: разгрузка, погрузка, щебень, отсев какой-то, куда-то что-то отсыпают", — сказал Рябцун.

По словам Евгения Бирюка, все необходимые меры для легализации трудоустройства приняты. Вопрос состоит в оплате труда.

"Мы знаем случаи, когда в службе доставки можно заработать значительные средства, больше, чем в стройотрядах и так далее. Здесь, конечно, должна вестись работа с предприятиями по предоставлению ребятам возможности выбора и достойной оплаты", — констатировал чиновник.

Депутат заксобрания Александр Ивачев обратил внимание на групповые нападения молодых людей на трамвайные составы. Он рассказал, что с этой проблемой к нему обратились 127 работников "Гортранса".

"Они бьют стекла, распыляют баллончики с газом, совершают различные противоправные действия, катаются на сцепке вагонов, тем самым ставя в опасность и свою жизнь тоже. А водители отказываются выходить на линию. Особенно это касается Вторчермета. Месяц назад я обращался и в МВД, и в Департамент образования Екатеринбурга с этой проблемой. Получил даже официальный ответ. Но никаких конкретных действий со стороны данных органов в ответе не было приведено. То есть по факту нападения продолжаются. Буквально вчера мне прислали очередной новый ролик от водителей Гортранса. Мы удивляемся, что в Гортрансе не хватает водителей. Ну так смотрите, чем у нас дети занимаются", — пояснил Ивачев.

Евгений Бирюк ответил, что с молодыми людьми в их образовательных организациях проводится разъяснительная работа.

Те же подростки, которые устраивают дебоши на улице Вайнера и катаются на сцепках трамваев в торговых центрах, порят имущество в торговых центрах, отметил зампредседателя комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Смирнов.

"Сначала на трамвае проехали, потом прошли по улице Вайнера, и они попали в торговый центр. В торговом центре они стараются все испортить, все сломать. Причем даже сотрудники ПДН на них никакого особого влияния не оказывают", — посетовал депутат.

"Что касается улицы Вайнера, там и в дневное время страшно ходить, не говоря уже о ночном. Вайнера превратилась в такую, извините меня, непривлекательную улицу. Не Министерству образования, конечно, этими вопросами заниматься, но все-таки надо, может быть, и с МВД спросить, в чем там дело-то, почему не можем навести порядок", — отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Она осталась недовольна докладом замминистра образования. По ее мнению, чиновник не предложил конкретных мер по решению проблемы трудных подростков, а также не объяснил, почему не появилось никаких улучшений в плане борьбы с молодежной преступностью.

"У меня грустное впечатление создалось", — констатировала спикер регионального парламента.

Теги: депутаты, подростковая преступность, улица вайнера


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