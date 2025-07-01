Играть как Бутман: подростки из Свердловской области научились играть джаз

В последние две недели июня в загородном образовательном центре "Таватуй" прошла насыщенная музыкальная смена: образовательный интенсив "Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана" объединил 30 юных музыкантов из разных уголков Свердловской области. Проект организован Фондом "Золотое сечение" при поддержке правительства Свердловской области, в партнёрстве с АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") и Академией джаза (г. Москва).

Главная идея — научить детей основному в джазе — импровизации, умению слышать себя и друг друга, мгновенно подхватывать ритм, настроение, атмосферу. Всего за две недели участники прошли путь от сольных исполнителей до слаженного коллектива — сводного оркестра "АртДжаз" с настоящим концертным репертуаром.

Руководитель проекта — Евгения Юрьевна Серебренникова, директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова. Важно отметить, что в 2023 году новая площадка этой школы открылась в Академическом районе Екатеринбурга – как подарок городу от девелопера АО СЗ "РСГ-Академическое". Просторная, современная, оснащенная по последнему слову техники школа стала значимым культурным центром района и уже сегодня дает детям возможность учиться у лучших преподавателей.

С ребятами работали лучшие педагоги региона и страны: Александр Хрушков — дирижёр эстрадно-джазового оркестра ДШИ № 6, Элина Кержковская — руководитель городской методической секции "Эстрадно-джазовое искусство", Илья Коптев — директор музыкальной школы № 12 им. Прокофьева и др.

Хедлайнер смены — Заслуженный артист РФ Павел Леонидович Овчинников. Музыкант, педагог, организатор крупных джазовых фестивалей и доцент Академии джаза. Его появление стало не просто профессиональной поддержкой, а настоящим вдохновением.

Уже 17 июня оркестр дебютировал на сцене Летнего театра ЦПКиО им. Маяковского — в рамках открытия шахматного фестиваля "ЕКБ — твой ход!". Джазовые композиции, исполненные подростками, вызвали бурные аплодисменты и искреннее восхищение публики. А 22 июня "АртДжаз" дал отчётный концерт, который собрал полный зал слушателей. В программе — джазовая классика и современные аранжировки: "Tango for Jam Jam" Закари Смита, "The Pink Panther" Генри Манчини, "Caravan" Дюка Эллингтона и другие мировые хиты.

Особое внимание публики привлёк джем-сейшен на тему "Saint Thomas" Сонни Роллинза, исполненный совместно с Квинтетом Платона Газелериди. Это стало настоящей кульминацией: подростки впервые сыграли на равных с профессионалами, свободно импровизируя вживую. Музыкальное волшебство случилось здесь и сейчас — и это было по-настоящему захватывающе.

В финале концерта Квинтет Газелериди подарил публике отдельный сет. На сцене выступили: Платон Газелериди (клавиши), Сергей Чашкин (гитара), Артём Иванов (ударные), Роман Токарев (бас-гитара), Григорий Дягин (саксофон), Ирина Макарова (вокал).

Смена закончилась, но, по словам участников, это было только начало. Они не только развили музыкальные навыки, но и обрели друзей, вдохновение и желание двигаться дальше — к новым концертам, новым проектам, новым импровизациям. Ведь джаз — это не просто стиль. Это способ жить.