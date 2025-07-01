На Байконуре все готово к старту "Союза": на МКС отправят "приятную атмосферу"

На космодроме Байконур сегодня провели этап вывоза и вертикализации "Союза", ракеты-носителя, которая через два дня отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-31", сообщили в Роскосмосе.

Сейчас ракета с кораблем установлены на стартовой площадке, продолжаются предпусковые работы.

"Прогресс" должен доставить на станцию 2625 кг грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и еще 50 кг азота для восполнения атмосферы МКС.