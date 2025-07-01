Тюменская городская Дума заключила соглашение о сотрудничестве с коллегами из Рязани и Волгограда

Тюменская Городская Дума продолжает устанавливать партнерские связи с коллегами из городов России.

Накануне председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подписала соглашения о сотрудничестве с коллегами из Рязани и Волгограда – Татьяной Панфиловой и Владленом Колесниковым.

Церемония подписания соглашений состоялась в рамках трехдневной Межрегиональной конференции в Якутске, где обсуждали повышение роли представительных городских органов. Светлана Иванова выступила перед коллегами с докладом о работе Тюменской городской Думы.

"Благодарю Татьяну Николаевну и Владлена Владимировича. Наши замечательные города богаты уникальной историей и традициями. Убеждена, что такого рода партнерство принесет пользу всем участникам рабочих встреч", — поделилась Светлана Иванова.

В ходе рабочей программы конференции участники посетили масштабный строительный объект — мост через реку Лену в Якутске.

"Металлоконструкции для Ленского моста изготовлены на тюменском заводе «Стальмост». Это подтверждает, что наши предприятия активно участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов, демонстрируя свою способность решать самые сложные инженерные задачи в самых разных уголках нашей необъятной Родины", — отметила Светлана Иванова.

Отметим, что на данный момент межмуниципальное взаимодействие депутаты Тюмени наладили уже с 10 субъектами страны. Так, в январе 2025 года было подписано соглашение между представительными органами Тюмени и Якутска. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов тогда подчеркнул, что по итогам прошлого года Тюменская область вошла в «пятерку» лидеров по качеству жизни, в связи с этим опыт Тюмени представляет большой интерес для других российских городов.