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Происшествия Иркутская область
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области

"Ангарскому маньяку" Попкову вменили ещё одно убийство

Прокуратура утвердила обвинение "ангарского маньяка" Михаила Попкова в убийстве женщины. Она погибла в 2011 г.

По версии следствия, в мае 2011 г. Попков встретил в парке "Современник" Ангарска 36-летнюю женщину. Он завёл с ней разговор, который перевёл в ссору. Потом преступник избил жертву, а затем топором ударил её по голове.

Злоумышленник перенёс труп в нежилое кирпичное строение в виде башни, расположенное в парке, облил тело горючей жидкостью, поджёг и сбежал с места. Обвиняемый написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления. Дело рассмотрит Ангарский городской суд, сообщает прокуратура Иркутской области.

Напомним, в январе 2015 г. Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

В июле 2020 г. СКР возобновил расследование дела Попкова. В связи с новыми признательными показаниями его этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе маньяк дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в 1995-98 гг. в Ангарске. В 2021 г. суд сверх пожизненных сроков назначил ему еще девять лет и восемь месяцев лишения свободы. В ноябре 2023 г. суд в Иркутске вынес четвертый приговор Попкову за убийство в 1997-2003 гг. трех женщин. По новому делу Попков получил еще 10 лет колонии.

Теги: "Ангарский маньяк", Михаил Попков, убийство


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