Илон Маск мог иметь доступ к коммерческим тайнам конкурентов, работая в DOGE

На протяжении нескольких месяцев, в течение которых Илон Маск управлял Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) администрации США, он мог иметь доступ к данным, содержащим коммерческие тайны конкурентов компаний Маска и другие непубличные данные, пишет Washington Post.

По данным издания, DOGE все это время изучала информационные системы федерального правительства США, прочесывая закрытые внутренние записи. По словам миллиардера, это нужно было для сокращения необоснованных расходов государства.

Но теперь, когда Маск ушел с этой должности, некоторые из ставших ему доступных данных могут предоставлять ему конкурентное преимущество в бизнесе, считает издание.