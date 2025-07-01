Уральский полпред и замминистра юстиции обсудили юридическую помощь участникам СВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с заместителем министра юстиции РФ Вадимом Федоровым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, основной темой стало предоставление участникам СВО и их близким бесплатной юридической помощи. Полпред отметил, что есть большой спрос на такую юридическую поддержку как от участников спецоперации, так и их родных. С 2023 года поступило порядка 150 тысяч соответствующих запросов.

"Темы самые разные, и сложность тоже разная. К сожалению, не все вопросы можно решить быстро. Но важнее не скорость, а чтобы каждое обращение было взято в работу и по каждому было найдено оптимальное решение", - отметил Артем Жога.

Ранее полпред призывал вузы подумать над увеличением квот для участников СВО и их семей.