Депутат Алексей Вихарев организовал выездные приемы с трудовыми коллективами Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал выездные приемы с трудовыми коллективами города. По его словам, такой формат намного удобнее, если график личных приемов расписан на несколько недель вперед. Сейчас же есть возможность в спокойной обстановке обсудить с организациями важные нововведения в жизни города и ответить на все интересующие вопросы.

"Делюсь последними новостями с думских заседаний. А также отвечаю на вопросы жителей, подсказываю, как действовать в условиях неизвестного, принимаю обращения и веду с ними дальнейшую работу", - написал депутат в своих соцсетях.

Помимо этого, он также напомнил участникам встреч о скорых выборах губернатора Свердловской области.