В результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие

При атаке БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, написал Бречалов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пожарные тушат возгорание.

Ранее глава Удмуртии сообщал, что ижевское предприятие подверглось атаке беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию. Какое именно предприятие было атаковано, не уточняется.