Крестный ход в Екатеринбурге пройдет с 16 на 17 июля

Крестный ход в Екатеринбурге запланирован на ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие пройдет от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В связи с этим с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля улица Царская от Первомайской до Дзержинского будет закрыта для парковки и движения автотранспорта. Объехать участок воители могут по улице Карла Либкнехта.

Помимо этого, 17 июля с 02.30 до 08.00 Госавтоинспекция будет готова к оперативному закрытию улиц:

Толмачева (от Первомайской до Ленина);

Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

Татищева (от Репина до Токарей);

Токарей (от Татищева до Кирова);

Бебеля (от Кирова до Готвальда);

нечетной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);

Технической (от Бебеля до Решетской);

Решетской (от Технической до Леваневского);

Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);

дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);

Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);

Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).

Горожан просят заранее планировать свой маршрут, с чем может помочь информационная карта, где отображены все данные о дорожных перекрытиях.