Крестный ход в Екатеринбурге пройдет с 16 на 17 июля
Крестный ход в Екатеринбурге запланирован на ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Шествие пройдет от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В связи с этим с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля улица Царская от Первомайской до Дзержинского будет закрыта для парковки и движения автотранспорта. Объехать участок воители могут по улице Карла Либкнехта.
Помимо этого, 17 июля с 02.30 до 08.00 Госавтоинспекция будет готова к оперативному закрытию улиц:
- Толмачева (от Первомайской до Ленина);
- Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
- Татищева (от Репина до Токарей);
- Токарей (от Татищева до Кирова);
- Бебеля (от Кирова до Готвальда);
- нечетной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
- Технической (от Бебеля до Решетской);
- Решетской (от Технической до Леваневского);
- Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
- дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
- Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
- Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
Горожан просят заранее планировать свой маршрут, с чем может помочь информационная карта, где отображены все данные о дорожных перекрытиях.