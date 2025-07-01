В России раскрыта мошенническая схема с "обучением торговле криптовалютами"

В МВД России привели данные новой мошеннической схемы, связанной с якобы торговлей криптовалютами. Детали сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Цель – оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установка доверительных отношений. Мошенник представляется экспертом с поддельной биографией, одним из фактов которой является обучение в престижном вузе (например, МГУ), опыт работы на крупной бирже, руководство хедж-фондом и статус "успешного трейдера".

Мошенник активно подчёркивает идею "совместной выгоды" и партнёрства ("мы – в одной лодке"), делая особый акцент на отсутствии требований о предоплате. В то же время проводится диагностика знаний и опыта жертвы в сфере криптовалют, от чего зависит дальнейший сценарий обмана.

Звонящий применяет имитацию дефицита, ссылаясь на свой "плотный график". Отсроченный ответ на сообщения жертвы используется намеренно для усиления восприятия собственного авторитета и занятости. Важную роль играет псевдоподдержка — имитация дружелюбия и общности интересов (например, предложение "посмеяться вместе"), призванная снизить бдительность и критичность мышления жертвы. Успех этой стадии во многом эксплуатирует ключевую уязвимость жертвы – естественное желание получить быстрый и пассивный доход.

После успеха этой стадии обмана в сознание жертвы внедряют ложную теорию ("торговую стратегию"). После человека принуждают к регистрации и верификации на конкретных криптобиржах (часто называются Binance, Bybit, Huobi) под предлогом необходимого "обучения". Затем следует требование внести стартовый капитал (от $100 и выше).

Ключевым подэтапом является сценарий "разгона депозита": для укрепления доверия и стимулирования увеличения вложений мошенник может первоначально продемонстрировать жертве незначительную "прибыль" (например, +$3), после чего активно настаивает на пополнении счета для получения более существенного дохода. В наиболее агрессивных вариантах схемы жертве даже рекомендуется брать кредиты ("$300-400 для старта") под ложные предпосылки быстрой окупаемости.

Механика хищения денег у пострадавшего предполагает установление контроля над действиями жертвы на её же аккаунте ("ведение за ручку по процессу"). Под видом проведения прибыльной сделки деньги жертвы перенаправляют на подконтрольные мошенникам кошельки.