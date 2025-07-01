Московская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу Ильи Варламова*

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении известного блогера Ильи Варламова* (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

Варламову* заочно предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение требований к иноагентам и распространение ложной информации о ВС РФ. Обвинение считает, что последним Варламов* занимался "по мотивам политической ненависти".

В прокуратуре заявили, что Илья Варламов* дважды в течение года привлекался к административной ответственности (штрафы) за публикации без указания на себя как на иноагента.

"Кроме того, Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан", - считает прокуратура.

Стоит отметить, что под "общедоступным видеохостингом" прокуратура Москвы подразумевает платформу YouTube, которая фактически заблокирована в России и доступна только с VPN.

Ранее Варламова* объявили в международный розыск и заочно арестовали.

*внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации