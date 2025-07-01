В Госдуме предложили пересдавать и ОГЭ

Вслед за ЕГЭ выпускникам нужно дать возможность пересдавать и ОГЭ после 9-го класса. Так считает депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Он говорит, что поступают обращения от родителей, у которых школа не принимает заявление на переход ребенка в 10-й класс, пока тот не повысит результаты ОГЭ. Депутат считает, что нужно проявить снисхождение: в 15-16 лет подростки еще дети, они волнуются, а результаты ОГЭ очень важны.

"Предлагаю назначить дополнительные дни для математики, русского и других предметов в конце июля, чтобы у детей была возможность отдохнуть и спокойно с новыми силами сдать, чтобы перейти в 10-й класс", - сказал Антропенко ТАСС.

Также он считает нужным дать второй шанс школьникам с высоким баллом в аттестате, которые не смогли набрать высокие баллы на ОГЭ, но намерены продолжить обучение в профильных классах школы и не планируют поступать в колледж.

Отметим, что в этом году резервные дни сдачи ОГЭ для тех, кто по уважительным причинам пропустил экзамен или получил неудовлетворительную оценку, проходят с 26 июня по 2 июля. Такой возможности, как повышение результатов для тех, кто остался недоволен, не предусмотрено.

Школьный учитель Михаил Богданов напоминает депутату, что такие пересдачи должен кто-то принимать, а школы летом не работают.