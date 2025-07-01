Посол Азербайджана прибыл в здание МИД России

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в МИД РФ на Смоленской площади.

Дипломат проследовал в здание без комментариев для журналистов, передает ТАСС.

30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. По данным СМИ, в МВД республики считают задержанных сотрудниками ФСБ России, работающими в агентстве. После этого в МИД РФ сообщили, что Мустафаев был вызван в связи с недружественными действиями Баку.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались.