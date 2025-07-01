С 1 июля в России начнут отключать мобильную связь иностранцам, не сдавшим биометрию

Власти с 1 июля начнут отключать мобильную связь иностранцам, не сдавшим биометрические данные.

С начала 2025 года иностранные граждане могли подключить сим-карту только при условии регистрации в Единой биометрической системе. Тем же, кто уже имеет сим-карту российского оператора, нужно было сдать биометрию до 1 июля.

По данным Минцифры России, более 2 млн иностранцев зарегистрировались в системе и оформили договоры связи по новым правилам.

Теперь неактивные более трех месяцев номера иностранцев отключат сразу. "По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам", - сообщили в министерстве.

С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись Госуслуг. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.