01 Июля 2025
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Образование Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Красочный праздник "Алые паруса" впервые провели для выпускников Омского района

Впервые в истории Омского района для выпускников школ муниципалитета прошло красочное мероприятие «Алые паруса». Праздник выпускников, на котором поздравляли золотых и серебряных медалистов, состоялся у причала Омского иртышского пароходства. А кроме самих медалистов участниками стали их родители и руководители образовательных организаций.

Алые паруса, расправленные на теплоходе "Москва -112", стали символом мечты, веры и надежды для отправляющихся во взрослую жизнь ребят. Эмоциональный, красочный праздник был организован Комитетом по образованию Омского муниципального района.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

С приветственным словом перед гостями праздника выступил первый заместитель главы района Александр Плукчи. Он подчеркнул – сегодня перед ребятами открыты все дороги, ведь Россия – это страна возможностей. И пожелал ребятам целеустремленности выпускников, уверенности в себе, неугасающего стремления к знаниям.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Также ребят, их мам и пап, наставников поздравила председатель Комитета по образованию Светлана Ролдугина. А с ответным словом выступила семья Вороновых – обладательница медали I степени, выпускница школы Дружино, которую поддержали ее родители.

Затем состоялась церемония награждения. Благодарственные письма за высокий уровень качества образования выпускников были вручены директорам школ, родителей отметили за воспитание детей. А всем выпускникам - участникам мероприятия вручили памятные сувениры – именные статуэтки «Алые паруса».

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Как сообщили в администрации Омского района, в 2025 году медалью «За особые успехи в учении» I степени были награждены 7 выпускников муниципалитета, а медаль II степени была вручена 18 обучающимся. Это ученики Дружинской, Красноярской, Новотроицкой, Троицкой, Ключевской, Богословской, Иртышской, Магистральной, Новоомской, Первомайской, Пушкинской, Андреевской школ, а также Лузинских и Сибирских СОШ № 1 и №2.

Напомним, медаль «За особые успехи в учении» I степени вручается тем ученикам, которые завершили обучение с итоговыми оценками «отлично» по всем предметам, успешно прошедшим ГИА и набравшим необходимые баллы на ЕГЭ. Медалью II степени награждаются выпускники с отличными оценками успеваемости и не более чем с двумя четверками. Среди требований также успешная государственная итоговая аттестация, хороший результат на единых государственных экзаменах.

"Алые паруса" в Омском районе украсили выступления образцового вокального ансамбля «Конфетти». Такой красочный и масштабный праздник выпускников впервые был организован для ребят муниципалитета. Но отныне решено "Алые паруса" сделать традиционным мероприятием, на котором будет предоставлена трогательная возможность пожелать вчерашним школьникам доброго жизненного пути под парусом мечты и надежды.

Теги: алые паруса, выпускники омского района, теплоход, праздник


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