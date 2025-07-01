"Увы". Сергей Рукшин поправил Кравцова насчет популярности педагогических специальностей у абитуриентов

Заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что престиж профессии учителя растет и это подтверждается популярностью педагогических специальностей у абитуриентов, не соответствует действительности. Об этом написал народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ Сергей Рукшин.

На днях Кравцов сказал, что промежуточные результаты приемной кампании 2025 года подтверждают высокий и растущий интерес абитуриентов к педагогическим направлениям, что не только говорит о росте престижа профессии учителя, но и о системной работе по профориентации, а также о расширении мер поддержки педагогов. Будто бы педагогика по популярности уступает только информационным технологиям. Выпускники все это видят и выбирают для себя путь учителя. При этом Кравцов все специальности в педвузах по умолчанию считает педагогическими, которых лишь около половины. Об этом напоминает Рукшин.

"Увы, в педвузах не только учительские специальности. Да и с них до школы доходят не все. А сколько останется после трех лет нищенских зарплат, хамства родителей и учеников, окриков директора и завуча, обязанности пользоваться "Сферумом" и прочим ...умом, запредельной отчетности и работы на две ставки - лучше и не думать!" - написал народный учитель России.

Средняя нагрузка российского учителя составляет около 1,6 ставки. Но даже в этих условиях зарплата педагогов намного ниже средней по стране, а на одну ставку учителя получают в среднем порядка 30 тыс. рублей со всеми надбавками и доплатами. Кравцов, однако, считает, что эта работа престижная.

Декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Киселев также отмечает, что Кравцов выдает желаемое за действительное. Увеличение числа заявлений никак не связано с ростом престижа учительской профессии. Тому есть другие причины, в частности та, что абитуриент может подавать заявления в пять вузов, в каждом из которых - на пять специальностей. Эту практику многие эксперты считают порочной.

"Далеко не все абитуриенты, подавшие заявления на педагогические специальности, решили "посвятить себя важной и ответственной миссии". Каждый год одни и те же бравые заявления, а кадровых проблем в образовании меньше не становится", - написал Киселев.

Немотря на позицию Кравцова, все говорят об огромной нехватке учителей, прежде всего молодых, которых очень мало приходит в школы. Например, по данным министерства образования Калининградской области, в 2024 году только 22% выпускников педагогических направлений подготовки трудоустроились в школы по полученной специальности. А глава минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин признал, что после первого же года работы 77% молодых учителей уходят.