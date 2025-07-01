01 Июля 2025
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области вернет жителю более 200 000 рублей

Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области вернет жителю более 200 000 рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Благодаря доработке региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов из нее удалось исключить 603 дома. Это небольшие здания на три и четыре квартиры. Теперь жители смогут самостоятельно определять сроки ремонта и выполнять работы. А уплаченную сумму взносов им вернут.

"Как правило, люди в этих домах все делают самостоятельно. Это практически частные дома. И сегодня мы приводим систему в соответствие здравому смыслу", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Фонд капитального ремонта МКД вернет взносы, которые собственники помещений успели заплатить в общий котел. Самая крупная сумма к возврату — 210 807,5 рублей. ТРИЦ уже разослал жителям этих домов квитанции с информацией, как оформить возврат.

Если кратко, то заявителю нужно предоставить копии паспорта и документов на квартиру, а в заявлении прописать реквизиты счета, на который необходимо перечислить средства.

Документы принимают во всех отделениях ТРИЦ. Их также можно выслать в официальном приложении расчетного центра или почтой по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10. После получения документов Фонд капремонта выплатит средства в течение месяца.

Получить возврат смогут жители 416 домов. В 187 МКД Фонд выполнил капитальный ремонт конструктивов, поэтому люди продолжат оплачивать взносы пока не возместят стоимость работ. После чего квитанции перестанут им приходить.

Теги: Фонд капитального ремонта, дом, программа, взносы, капитальный ремонт


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