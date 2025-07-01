В ДНР нашли схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом хлорпикрином

Сотрудники федеральной службы безопасности нашли в ДНР, вблизи села Ильинка, схрон ВСУ. В нём – предназначенные для сброса с БПЛА самодельные взрывные устройства, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином.

Это вещество, хлорпикрин, запрещено к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения", сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Иных деталей в спецслужбе не привели.