Тела скончавшихся после рейда в Екатеринбурге транспортировали в Азербайджан

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся в ходе рейда по задержанию азербайджанцев в Екатеринбурге, уже доставили в Азербайджан. Там будет проведена повторная экспертиза, чтобы определить причины смерти.

О проведении повторной экспертизы заявил заместитель главного редактора 525-ci qzet и брат погибших Сейфаддин Гусейнли. Его слова передает местное издание APA. По данным редакции, тела сейчас находятся у родственников и вскоре после проверки будут преданы земле.

Ранее в СКР по Свердловской области подтвердили смерть двух человек в ходе рейда. Причиной смерти одного из них назвали - сердечный приступ. О смерти второго ничего неизвестно.

В ведомстве вчера сообщили, что задержание проходило в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Мотивом, считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Всего по делу было задержано шесть граждан РФ: Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, Сафаров Акиф Мохбалы оглы и Сафаров Аязу Мохбалы оглы. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен.

Напомним, что после произошедшего, Азербайджан пошел на обострение конфликта с Россией. Накануне стало известно, что на фоне инцидента на Урале, Баку отменил ранее запланированный визит российского вице-премьера Алексея Оверчука. Также были отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия: концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.