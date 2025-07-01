Минтруд представил календарь праздничных дней на 2026 год

Министерство труда и социальной защиты России представило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год.

Согласно проекту календаря, новогодние каникулы у россиян продлятся 12 дней.

В феврале и марте будет по три нерабочих дня подряд: 21-23 февраля и 7-9 марта.

В мае будет два 3-дневных нерабочих периода: 1-3 мая и 9-11 мая.

Июнь также принесет россиянам нерабочую трехдневку – 12-14 июня.

В ноябре дополнительный выходной ждет россиян 4-го числа – это среда, так что рабочая неделя просто станет короче, но без длинных выходных.

Наконец, 31 декабря будет выходным днем.