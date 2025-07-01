Защита бывшего мэра Дегтярска обжаловала приговор Пильникову

Приговор бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову обжалован.

Напомним, в июне Кировский районный суд Екатеринбурга признал Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет в колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Автомобиль "Ауди", фигурировавший в деле в качестве взятки, был конфискован в собственность государства.

Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, накануне, 30 июня, на приговор поступила апелляционная жалоба. Ее подала защита Вадима Пильникова. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

В мае в Екатеринбурге был вынесен приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и назначили условный срок.