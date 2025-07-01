Мэр швейцарского города возмущена поведением украинских беженцев

Мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт обвинила беженцев с Украины в неуважении к стране, в которой они находятся. Ее заявление приводится в пресс-релизе политической партии Демократический союз центра (UDC).

Она подчеркнула, что Швейцария дала статус S примерно 70 тысячам украинцев. Он дает право на работу, включая самозанятость, на страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и др. Расходы на это составляют более миллиарда франков. Швейцария великодушно оказала помощь. Но теперь пришло время заявить о всех проблемах с украинцами, которые отличаются от других беженцев своей наглостью, неуважением и нежеланием интегрироваться.

"Вместо благодарности часто преобладает дух требовательности и потребления... [Но] Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так же, как в отеле, должны платить за это", - написала мэр.

Она обеспокоена тем, что скоро многие беженцы смогут получить вид на жительство и станут балластом для Швейцарии.

Ранее власти Швейцарии сообщили о планах ограничить предоставление статуса беженца жителям лишь прифронтовых регионов Украины.