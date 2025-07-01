В Сибири дети после ДТП оказались на ИВЛ

В Алтайском крае продолжают лечение дети и взрослые, пострадавшие в смертельной аварии в Шипуновском районе. В минздраве региона привели информацию об их состоянии.

Четверо пострадавших находятся на лечении в медицинских организациях Алтайского края. Дети после оказании экстренной медпомощи и стабилизации состояния переведены из Алейска в Барнаул в Больницу скорой медицинской помощи. Оба ребёнка находятся в реанимации на аппарате ИВЛ, врачи оценивают их состояние как крайне тяжёлое, без отрицательной динамики.

Мужчина и женщина продолжают лечение в Алейской ЦРБ. Он переведён в отделение травматологии, она после проведения операции находится в реанимации, состояние пациентов остаётся стабильно тяжёлым, сообщает министерство здравоохранения Алтайского края.

Авария случилась 30 июня на 187 км автодороги А-322 в Шипуновском районе. Погибли шестеро, в том числе трое несовершеннолетних.