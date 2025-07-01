В Рязанской области подросток подозревается в подготовке теракта в мечети

В Рязанской области задержан подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, задержанному 16 лет, он из города Михайлов, учится на первом курсе в техникуме.

По данным следствия, юноша планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба с помощью самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее в ЛНР трем подросткам вменили подготовку терактов в образовательных учреждениях. По данным СК, они вступили в запрещённую в России международную террористическую организацию. В специально созданной группе в telegram-канале подростки обсуждали организацию теракта.