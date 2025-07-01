В спортивном лагере под Красноярском подростки насиловали 10-летнего мальчика

В спортивном детском лагере "Сосновый бор" под Красноярском 13-летние подростки насиловали 10-летнего мальчика пластиковой бутылкой несколько дней.

У мальчиков случился конфликт, после этого младшего ребенка старшие побили и на протяжении нескольких дней по вечерам совершали надругательства.

По данным местного телеканала ТВК, сейчас возбуждено уголовное дело по статье о насилии сексуального характера.

"Мой сын вышел на улицу сильно плакал. Они его били каждый день после отбоя, чтобы он никому ничего не рассказывал. 27 числа ситуация повторилась. Все то же самое, на часах ноль-ноль, переворот на живот, подушка. Но только он уже не кричал и не просил о помощи. Он сказал: "Я знал, что если я буду кричать, то будет только хуже", - цитирует канал мать пострадавшего ребенка.

Источник СМИ сообщил, что на теле мальчика нашли синяки, также у него повреждена прямая кишка, медики подтвердили, что это случилось в результате насилия.

Сообщается, что к расследованию также подключился Межрегиональный центр по делам детей.