01 Июля 2025
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Политика В бывшем СССР
Фото: Mike Segar/Reuters

Доклад ООН по Украине зафиксировал новые преступления бандеровцев

На Украине продолжаются преступления при обращении с военнопленными, при мобилизации и во многих других случаях. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), охватывающем период с декабря 2024 по май 2025 года.
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В ООН подтвердили, что из 95 опрошенных российских военных 59 заявили о том, что подверглись избиениям и унижениям. Над ними издевались. Зафиксировано минимум 15 случаев сексуального насилия со стороны украинских боевиков, а также бесчеловечные удары током по гениталиям. Боевики расстреливают российских пленных.

УВКПЧ осуждает публикацию фото и видео военнопленных, что нарушает Женевскую конвенцию и ставит жизни этих людей под угрозу.

Отдельно говорится о силовой мобилизации и избиениях людей. Зафиксированы минимум 11 случаев, когда люди заявляли о праве на альтернативную службу по религиозным убеждениям, но против них возбуждали уголовные дела.

"Коллаборационизм" стал методом расправы над людьми, имеющими "неправильные" взгляды. Значительное число обвиняемых привлекались к ответственности за мирную работу в России. Это не является нарушением с точки зрения международного права, но на Украине это считается преступлением. За отчетный период известно о 624 приговорах за "коллаборационизм", при этом в 51 случае вообще не было состава преступления.

Говорится о гонениях на Церковь и захватах храмов при попустительстве местных властей.

Ранее организация Human Rights Watch опубликовала большой доклад с критикой киевского закона о "коллаборационизме". Было проанализировано около 2000 приговоров. Очень многие осужденные были осуждены на за что.

"Этот закон настолько расплывчатый, что можно осудить почти любого", - заявила сотрудник Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова.

Теги: ООН, права человека, преступления, украина


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