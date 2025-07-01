В Госдуме обвинили застройщиков в роспуске слухов про заморозку денег россиян на депозитах

В Госдуме назвали возможный источник слухов о заморозке депозитов россиян, который появился в конце прошлого года и так и не реализовался.

По мнению главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, целью такой "пиар-акции" могло быть желание девелоперов заставить россиян вкладывать деньги в недвижимость.

При этом по своей сути заморозку счетов парламентарий называет абсурдной мерой, которая не привела бы к выгоде, например, Центрального банка. "Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов", приводит слова Аксакова РИА Новости.

Напомним, зимой директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. По его словам, на счетах граждан накопились "десятки триллионов рублей", и если россияне при снижении ключевой ставки принесут эти деньги на рынок, то цены в стране из-за этого начнут расти. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. "В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла", — сказала председатель Банка России.