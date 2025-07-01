Летчицу "Барсов" и невестку самого богатого депутата Сургута признали виновными в оказании небезопасных услуг

Девушкам из пилотажной группы "Барсы" вынесли приговор, сообщает "СургутИнформТВ".

Анастасии Барсовой суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в размере 80 тысяч рублей, а также запретил занимать определенные должности. А Снежане Игнатенко — 2,1 года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тысяч рублей, также ее лишили права управлять воздушным судном на 2,6 года.

Защита настаивала на полной невиновности осужденных. В частности, было представлено заключение эксперта о безопасности полета, идентичность подписи пострадавшей и того, кто принял заявление в транспортной прокуратуре, и то, что деньги на полет девушка получила не от мужа, как ранее заявляла, а от должностного лица.

"Мы с данным приговором не согласны, считаем его незаконным, и в установленные законом сроки будет подана апелляционная жалоба в суд Ханты-Мансийского округа", - приводит издание слова адвоката "Барсов" Константина Бикташева.

Анастасию Барсову и Снежану Игнатенко обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору. С иском в суд обратилась сургутянка. Она умерла за несколько месяцев до вынесения приговора и по ряду представленных стороной защиты данных могла быть связана с транспортной прокуратурой.