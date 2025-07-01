Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 24 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первое место в списке сохранил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.

На втором месте рейтинга - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Он увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда.

Третье место – у основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова (до этого он занимал пятое место рейтинга). Его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в мировом рейтинге самых состоятельных людей, который составил Forbes, появилось 15 новых миллиардеров из России. Журнал пишет, что новые российские миллиардеры работают в сферах угольной промышленности, транспорта, жилищного строительства, финансов, IT, фармацевтики, торговли, потребительского сектора и энергетики.