На одном из заводов Челябинска введут четырёхдневку

У 1,2 тыс. сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) вскоре изменится рабочий график. С 1 сентября их переведут на четырёхдневную рабочую неделю.

Причина – значительная волатильность курса валют, неблагоприятные условия на рынках ферросплавной продукции, значительное падение потребительского спроса, необходимость обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятия. Решение стало частью антикризисной программы: с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю до конца 2025 г. Никаких сокращений персонала не планируется, приводит "Ъ" заявление ЧЭМК.

Схожая картина – и на других российских предприятиях. В апреле на четырёхдневную неделю перевёл сотрудников ростовский "Ростсельмаш", потом – АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область, входит в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"), Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры.

Это произошло на фоне заявления генерального директора "Северстали" Александра Шевелева о том, что ряд металлургических производств в России может закрыться из-за ситуации на рынке.

"Надеюсь, до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики, но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью", - сказал топ-менеджер 19 июня.

В тот же день на Петербургском экономическом форуме министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны стоит на грани рецессии, при этом ЦБ, хоть и констатирует замедление инфляции, не спешит снижать ключевую ставку, которая, в свою очередь, сделала для некоторых отраслей кредитование недоступным.