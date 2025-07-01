Жителя Екатеринбурга судят за похищение и убийство ребенка в 1995 году

Суд рассмотрит уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в похищении и убийстве ребенка и других преступлениях. Все случилось более 30 лет назад.

Читайте также: Похитительницу девочки в уральском городе проверят на вменяемость

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в апреле 1995 года фигурант, которому тогда было 20 лет, договорился со своим знакомым похитить ребенка с целью вымогательства. Он заманил первоклассника в автомобиль и проследовал с ним на берег озера Свакуль в Екатеринбурге. После этого похититель, выйдя за рамки достигнутой с соучастником договоренности, начал душить школьника.

Затем преступник надругался над ребенком, воспользовавшись его беспомощным состоянием. В дальнейшем, вооружившись тупым твердым предметом, он нанес удары в область головы мальчика. После расправы убийца поместил школьника в полимерный мешок, положил туда фрагмент бетона для утяжеления и сбросил в озеро Свакуль.

На следующий день уралец и его подельник положили в почтовый ящик родителей ребенка записку с требованием передать им 50 тысяч долларов США. Также в письме были угрозы насилия над несовершеннолетним и его убийства в случае отказа выполнить требования.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, обнаружить тело школьника удалось в ходе следственно-оперативных мероприятий в мае 1995 года. На начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным. В 2025 году удалось выйти на след фигуранта, в том числе, благодаря возможностям современных экспертиз.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый и ранее был не в ладах с законом – он привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений в 1998 году, за побои в 2013 году.

"Инкриминируемое ему сейчас преступление – гораздо более тяжкое и предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. Сыщики уголовного розыска оказывали содействие нашим коллегам из регионального СК России в выяснении всех деталей этого жестокого злодейства", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.