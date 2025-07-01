СБУ объявила в розыск Никиту Михалкова

Кинорежиссер народный артист России Никита Михалков был объявлен в розыск СБУ.

Как сообщается, он разыскивается СБУ еще с марта 2022 года. А в 2018 был включен в список деятелей, угрожающих украинскому режиму. Ранее попал на сайт "Миротворец", куда включают "врагов Украины".

Михалков в своей передаче "Бесогон" регулярно говорит о преступлениях Зеленского и его режима. В прошлом году он сравнил его с Хлестаковым.

"С наивной улыбкой мир воспринимает катающегося по белому свету наркомана Хлестакова, не имеющего никаких уже оснований для того, чтобы кататься по этому белому свету в качестве президента большой страны", - сказал режиссер.

По его мнению, Зеленский нужен Западу в качестве механизма "небывалого всемирного отката".

"Почему Зеленский гонит на убой свой народ? Может, потому что это не его народ? Зеленский - еврей… А получив власть, к общему изумлению, стал просто нацистом", - подчеркнул Михалков.