Трамп предложил Маску "свернуть лавочку" и вернуться в ЮАР

Противостояние Илона Маска и Дональда Трампа нарастает. Ранее симпатизировавший республиканцам бизнесмен пригрозил создать альтернативную партию в случае принятия президентского законопроекта о налогах и снижении государственных расходов – так называемый The Big Beautiful Bill ("Большой прекрасный билль" – название придумал Трамп – прим. ред.).

"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия "Америка". Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однопартийной системе, чтобы у людей действительно был голос. Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране. Пришло время для новой партии, которая будет действительно заботиться о людях", - заявил Маск, явно намекая на собственные политические амбиции.

Трамп не остался в долгу и предложил Маску отправиться в ЮАР – на его (Маска) родину. А заодно президент пригрозил отстранить компании Маска от "государственного пирога".

"Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы целое состояние. Может быть, нам следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!" – написал Трамп в своей соцсети.

Маск, видимо, понял, что Трампу уже грозить бесполезно и перешел к угрозам в адрес парламента: "Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле".