Келлог: Заявления Пескова о задержке переговоров звучат по-оруэлловски

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о переговорах России и Украины "звучат по-оруэлловски".

По его словам, утверждения о затягивании переговоров США и Украиной не имеют оснований.

На своей странице в X Келлог написал, что Белый дом не видит оснований так полагать, учитывая, что США всегда готовы выслушать любое предложение по прекращению огня на Украине.

Ранее Песков заявил, что Россия неоднократно выступала за переговоры, от которых Украина отказывается. Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной в ближайшее время, также отмечал он.

Предыдущие раунды переговоров прошли в мае-июне в Стамбуле. На последнем из них стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня.