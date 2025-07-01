Подоляка не согласился с Пасечником насчет полного освобождения ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник, заявив, что территория ЛНР была освобождена на 100%, поспешил, поскольку ориентируется на доклады. Об этом пишет обозреватель Юрий Подоляка.

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Он указывает на леса в районе Кременной, которые не полностью контролируются российской армией, а также на населенный пункт Новоегорьевка, который до сих пор оккупирован бандеровцами. По официальным сводкам его освобождение проходило еще прошлой осенью, но оно так и не состоялось. Военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко также не согласен с Пасечником.

Министерство обороны РФ пока о полном освобождении ЛНР не объявляло. Напомним, первый раз о полном освобождении ЛНР было объявлено в начале июля 2022 года. Однако в сентябре того же года, после отступления ВС РФ, небольшие территории республики снова были захвачены боевиками.