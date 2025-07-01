Назначен новый директор ГАУ "Фармация" в Свердловской области

Новым директором государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация" станет Марина Трушникова. О ее назначении с 1 июля сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"Марина Сергеевна Трушникова обладает значительным управленческим опытом. Она регулярно повышает свою квалификацию в сферах государственных закупок, антикоррупционной деятельности и управления. За свою профессиональную деятельность награждена грамотой и благодарностью губернатора Свердловской области, имеет классный чин действительного государственного советника Свердловской области 1 класса", - отметили в министерстве.

На посту директора она заменит Андрея Герстнера, с которым 30 июня разорвали трудовой договор. До этого Трушникова работала гендиректором ООО "Международные цифровые технологии" и руководителем подразделения закупок АНО "Университет национальной технологической инициативы 2035". Она также имеет за плечами семилетний опыт работы в должности директора департамента госзакупок Свердловской области - с 2013 по 2020 годы.