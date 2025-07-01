Евгений Солнцев на встрече с финалистами программы "Герои Оренбуржья": Мы одна команда с общей целью – развивать наш регион

33 ветерана специальной военной операции стали финалистами отбора на первый поток региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

Врио губернатора встретился с финалистами программы. Глава Оренбургской области Евгений Солнцев подвел итог всех этапов "вступительной кампании".

"Ребята верно понимают цели и задачи программы и, самое главное, что они совпадают с их личными стремлениями. В сложный момент, когда наша страна нуждалась в защитниках, каждый из них сделал важный выбор и отправился служить Родине. В гражданской жизни бойцы также остаются верными этому решению и готовы вместе с нами работать на благо Оренбуржья и страны", - подчеркнул по итогам встречи Евгений Солнцев.

"Герои Оренбуржья"- это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации.

Обучение будет проходить на базе РАНХиГС. Участники познакомятся с современными методами и технологиями управления, получат опыт командной работы с единомышленниками. Результатом обучения станет назначение и поступление на работу участников.

"Мы одна команда с общей целью – развивать наш регион. Уверен, что мы можем опереться на опыт ребят, их профессионализм и ответственное отношение к делу и вместе достичь высоких результатов.", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Обучение в рамках программы стартует 1 августа.