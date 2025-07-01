В Екатеринбурге построят два новых скейт-парка

В Екатеринбурге в скором времени появятся два новых скейт-парка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, строительство идет в Академическом и Орджоникидзевском районах. В первом скейт-парк появится в Преображенском парке, рабочие уже заканчивают обустройство пространства. Там сделаны круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами, въезд со стороны пруда и газон внутри "арены". Общая площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров, открытие запланировано уже на 8 июля.

Кроме этого, скейт-парк появится на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. Помимо трамплинов и дорожек здесь обустраивают детскую игровую зону и пространства для отдыха. Все это будет объединено в сквер, который возникнет на месте пустыря.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируют построить первый в России и второй во всем мире зеленый мост.