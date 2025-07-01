В Сербии продолжаются массовые протесты с перекрытием дорог

В Сербии продолжаются массовые протестные акции, протестующие блокируют дороги и призывают к отставке президента Александра Вучича и досрочным парламентским выборам.

Теперь к требованиям студентов, которые составляют большую часть митингующих, присоединилось требование снести палаточный городок сторонников Вучича в Пионерском парке Белграда и освободить задержанных в ходе столкновений оппозиционеров с полицией в минувшие выходные.

На этом фоне Вучич провел срочное совещание с силовыми структурами.

Отправной точкой протестов, которые уже много месяцев идут в Сербии, стали события декабря 2024 года. тогда на железнодорожной станции в Нови-Граде обрушилась крыша, погибли 16 человек. Многие обвинили в случившейся трагедии коррумпированных чиновников. Вучич же заявлял, что протестами управляют из-за рубежа.