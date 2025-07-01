В ФАС заявили, что обеспечат контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах

Федеральная антимонопольная служба России будет осуществлять контроль за изменениями платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах с 1 июля.

В заявлении сказано, что это необходимо в целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан. Ведомство указало, что индексация необходима для обновления коммунальной инфраструктуры, поддержания его стабильной работы, обеспечения качества коммунальных услуг для россиян. Отмечается, что главой региона в каждом муниципальном образовании будет устанавливаться индивидуальный индекс на основании утвержденных правительством параметров.

В ФАС призвали граждан в случае обнаруженных нарушений при начислении платы в квитанциях самостоятельно обращаться в государственную жилищную инспекцию.

С 1 июля 2025 года цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы не менялись в течение года, отметило ведомство.

Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию естественным процессом.