01 Июля 2025
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Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Блогеры просят уточнить позицию по штрафам за рекламу в Instagram

Ассоциация блогеров и агентств (имеет статус СРО) направила руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому письмо, в котором содержится просьба уточнить, будет ли ведомство назначать штрафы за рекламные интеграции, которые были размещены в запрещенных в России соцсетях до 1 сентября 2025 года.

С этой даты вступает в силу соответствующий закон, который касается, в частности, Instagram и Facebook, их владелец – американская компания Meta, которая имеет статус экстремистской и запрещена в РФ с марта 2022 года. Сами соцсети были также заблокированы по решению Генпрокуратуры.

Обеспокоенность Ассоциации вызвало выступление заместителя руководителя Роскомнадзора Владимира Логунова в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщают "Ведомости".

Таким образом, ответственность блогеров за размещенные ранее в запрещенных соцсетях интеграции до сих пор не определена.

Напомним, по словам Логунова, если размещенные до 1 сентября интеграции будут сохранены в аккаунте блогера в запрещенной соцсети и после вступления закона в силу, то это будет считаться нарушением, поэтому их лучше убрать.

Теги: блогеры, Instagram, реклама


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Ранее 20.06.2025 15:12 Мск Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях будет иметь обратную силу?

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