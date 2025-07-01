Реальные зарплаты россиян стали расти вдвое медленнее

На начало марта текущего года реальная зарплата (с учетом инфляции) в России увеличилась на 5,2%, что вдвое ниже, чем годом ранее (+10%).

При этом средний номинальный заработок увеличился на 16%, до 90 тыс. руб., следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета. Как сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, основной причиной замедления называется рост инфляции: с 7,5% в начале 2024 года до 10% в первые месяцы 2025 года.

Кроме того, в середине прошлого года Центробанк поднял ключевую ставку, что снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний. Дополнительное давление оказывает увеличенный в 2025 году налог на прибыль. Как результат, бизнес сдерживает фонд оплаты труда, чтобы компенсировать рост издержек.

В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, — это добыча сырья, минус 6% к 2024 году, сообщают "Известия".