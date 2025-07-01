Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию естественным процессом

В России индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом.

Как сообщает Минэнерго, повышение надежности электросетевого комплекса требует постоянного финансирования. В сообщении сказано, что модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса требуют поиска источников финансирования, в том числе путем плавного повышения тарифов.

Ведомство напомнило, что с 1 января текущего года действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, размер платежей зависит от объема потребляемой энергии.