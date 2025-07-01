01 Июля 2025
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Фото: astrobl.ru

Срок между заявлением и регистрацией брака могут сократить до десяти дней

В России могут сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Сардане Авксентьевой. Она направила предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко. Депутат напомнила, что сегодня заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния, но настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для россиян и зачастую создаёт избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака.

Парламентарий отметила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. Например, в Казахстане с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней.

Авксентьева считает, что уменьшение периода ожидания делает процедуру заключения брака более доступной и удобной для граждан, не снижая эффективности проверки необходимых документов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, согласно опросу социологической группы Russian Field, 34% россиян, находящихся в отношениях, не собираются вступать в брак. 

Теги: брак, семья, ЗАГС


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