01 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Иностранные маркетплейсы в России могут заблокировать

На иностранные маркетплейсы, например, eBay или AliExpress, при их попадании в реестр цифровых платформ будут распространяться требования закона о платформенной экономике.

Это произойдет, когда его примут, и он вступит в действие. За их несоблюдение будут применяться меры другого закона — о "приземлении", вплоть до блокировки сайта. Норма попала в финальную версию проекта закона о регулировании посреднических цифровых платформ. В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко подтвердили эту информацию. 

Законопроект о регулировании цифровых платформ разработало Минэкономразвития. Он регулирует работу маркетплейсов и сервисов заказа товаров и услуг, например, еды, такси, продуктов. По словам Григоренко, цель инициативы — защитить права и интересы россиян. Речь не только о покупателях, но и о продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов и других участников платформенной экономики.

Главные положения законопроекта — ввод обязанности платформ идентифицировать продавца через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры, создание системы досудебного разрешения споров, создание реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), сообщает Forbes.

Напомним,  федеральные торговые сети просят кабмин РФ ограничить возможности маркетплейсов устанавливать крупные скидки на товары.

Теги: маркетплейсы, торговля


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